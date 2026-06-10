Звездный тяжеловес UFC Деррик Льюис пообещал нокаутировать Джоша Хокита на турнире в Белом доме в знак благодарности Дональду Трампу.

Деррик Льюис globallookpress.com

«Мне плевать на всю эту болтовню. Я занимаюсь этим достаточно долго и знаю, что ребята могут говорить все, что угодно. Говорите, что хотите, это не имеет значения. Я верю, что смогу нокаутировать Хокита. По нему часто бьют. Он не выдержит того, что я готов ему показать. В частности, я не хочу выставлять президента Трампа в плохом свете. Я выйду и покажу, почему я один из его любимых бойцов»

Изначально в расписании карда было 6 поединков. Однако Дональд Трамп лично попросил Дану Уайта устроить седьмой бой с участием Деррика Льюиса и Джоша Хокита.