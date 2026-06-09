По завершении турнира UFC Vegas 118 в ночь с 6 на 7 июня в рейтингах промоушена произошли очередные изменения. Габриэль Бонфим занял пятую строчку в ростере полусредневесов.

Белал Мухаммад и Габриэль Бонфим globallookpress.com

Бразилец в главном событии вечера победил единогласным решением судей экс-чемпиона Белала Мухаммада, который из-за третьего проигрыша подряд опустился на седьмую позицию.

Том Нолан впервые дебютировал в числе лучших легковесов. Австралиец сенсационно одолел по очкам Фарес Зиама, потеснив представителя Франции с 15-й строчки.

Маркус Макги вернулся в топ-15 в легчайшем весе. Американец закрыл поражение от Петра Яна победой единогласным решением судей над Джоном Яннисом. Сейчас Маркус идет 15-м.