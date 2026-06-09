Аналитик и комментатор UFC Лаура Санко высоко оценила шансы Джастина Гейджи в бою за титул в легком весе с Илией Топурией 14 июня в Белом доме.

Илия Топурия globallookpress.com

«Я действительно считаю, что у Джастина Гейджи гораздо больше шансов, чем у тех, кто говорит, что его нокаутируют на лужайке перед Белым домом. Те, кто говорят, что Топурия его легко нокаутирует — сумасшедшие.

Джастин будет драться до последнего. Многие говорят, что Джастин самый сильный ударник в дивизионе. Джей Герберт ранее отправил Топурию в нокдаун хай-киком, а Джастин отлично владеет этим приемом.

Недавний бой Шона Стрикленда против Хамзата Чимаева должен напомнить всем нам о том, что может случиться в октагоне. Вы просто не знаете, насколько Джастин опасный парень», — добавила в конце Санко.