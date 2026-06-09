Чемпион мира по боксу во втором наилегчайшем весе по версиям WBA, WBO и WBC Джесси Родригес готов подраться с абсолютным чемпионом Наоей Иноуэ.

Наоя Иноуэ globallookpress.com

«Думаю, это идеальная сюжетная линия для боя. Сначала победить его брата чемпиона WBC в легчайшем весе Такуму Иноуэ, а потом сразиться со вторым братом, с самим Наоей»

13 июня Джесси проведет титульный поединок в легчайшем весе с Антонио Варгасом за пояс WBA. К этой встрече Родригес подошел в статусе непобежденного боксера.

В его активе 23 выигранных поединка подряд. В предыдущем бою Джесси нокаутировал Фернандо Мартинеса в десятом раунде и защитил 3 титула в легчайшем весе, после чего решил подняться в другой дивизион.