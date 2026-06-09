Действующий чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис ведет переговоры о поединке против Флойда Шофилда.

Джервонта Дэвис globallookpress.com

«Танк» в последний раз выходил на ринг весной прошлого года. Тогда он встретился с Ламонтом Роучем. Поединок продлился все 12 раундов и завершился ничьей.

Впоследствии у Дэвиса в ноябре сорвался бой против Джейка Пола из-за проблем с законом. Всего в активе «Танка» 30 побед, одна ничья и ни единого поражения на профессиональном ринге.

Шофилд также еще никому не проигрывал. На его счету 19 побед подряд, 13 из которых нокаутом. В последнем бою Флойд финишировал бывшего чемпиона в полулегком весе Тевина Фармера.