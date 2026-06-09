Четвертый номер рейтинга UFC в среднем весе Брендан Аллен уверен в победе над действующим чемпионом дивизиона Шоном Стриклендом в ответном поединке.

Брендан Аллен globallookpress.com

«Надеюсь, что Шон выберет меня следующим. Давайте сделаем это. Мы дрались шесть лет назад, и я думаю, что в этот раз я одолею. Тот же Эдмен Шахбазян — лучшая версия самого Стрикленда.

Он моложе, техничнее, быстрее, так что, думаю, Эдмен уже лучше, чем Стрикленд. Я выйду в октагон, заберу пояс у Шона, и вы услышите And New»

Первый поединок Аллена и Стрикленда состоялся в 2020 году. Тогда Шон одержал победу нокаутом. На минувшем турнире UFC Vegas 118 Брендан одолел единогласным решением судей Эдмена Шахбазяна, одноклубника Стрикленда.