Комментатор UFC Брендан Фицджеральд сообщил, что скоро будет введена новая система рейтингов.

Ислам Махачев — чемпион UFC и лидер рейтинга Р4Р globallookpress.com

Ключевой момент, на который он обратил внимание, заключался в том, что места в топе будут формироваться исключительно на основе выступлений бойцов в октагоне, а не из-за личных предпочтений, субъективных мнений или значимости имени спортсмена для голосования.

«Сейчас разрабатывается новая система рейтингов UFC, которая будет основываться на измеримых показателях, а не на мнениях и популярности.

Она будет оценивать, кого вы победили, силу соперников, активность и стабильность. Система призвана поощрять за достижения и лучше отражать результаты внутри октагона», — добавил комментатор.