Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что его отношение к своему самому принципиальному сопернику в карьере Джону Джонсу, которому он дважды проиграл, сильно улучшилось за последнее время.

Даниэль Кормье globallookpress.com

«После того, как я провел столько времени с Джонсом в Таиланде, он, честно говоря, все еще меня раздражает, но он не так плох, как я думал поначалу. Когда проводишь с кем-то столько времени, ты лучше узнаешь человека. Я видел видео, где он говорит, как ужасно я обращаюсь с окружающими, но это неправда. Но даже я, со всей своей историей, могу честно сказать, что Джонс уже не тот, каким я его считал. Я уже не испытываю к нему такой неприязни, как раньше»

При этом накануне появились слухи о завершении спортивной трилогии Джонса и Кормье. Бойцы ведут переговоры о борцовской схватке в лиге RAF.