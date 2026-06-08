По информации от спортивного промоутера Эдди Хирна, стало известно, что в команде Дмитрия Бивола обсуждается вариант отказа от титула WBO в полутяжелом весе ради проведения трилогии с Артуром Бетербиевым или боя против Дэвида Бенавидеса.

Дмитрий Бивол globallookpress.com

«Бивол хочет драться с самыми сильными соперниками. У него была обязательная защита титула с Айфертом, и теперь ему нужно решить, будет ли он драться с Каллумом Смитом или освободит титул WBO.

В России большой интерес к бою против Бетербиева, это важный поединок для Дмитрия. Я думаю, что бой с Бенавидесом — это отличный поединок, но и бой с Каллумом Смитом тоже, и, конечно, интересно, что оба этих парня наши клиенты.

Так что нам нужно посмотреть, что будет дальше, и если Дмитрий освободит титул WBO, то Каллум Смит станет полноправным чемпионом. Решение будет принято в ближайшие недели»

В мае Дмитрий Бивол победил по очкам Михаэля Айферта. По окончании данного поединка в WBO обязали россиянина провести обязательную защиту пояса против Каллума Смита.