Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад заявил, что не думает о завершении карьеры после трех поражений кряду.

Белал Мухаммад против Габриэля Бонфима globallookpress.com

«Ты не узнаешь, кто ты такой, когда все идет как по маслу. Ты узнаешь, когда все идет не по плану. Я благодарен за этот путь, за эти уроки. Я вернусь. Спасибо всем моим болельщикам, моей команде и семье. Поздравляю моего одноклубника Брендана Аллена с большой победой. Его упорный труд принес свои плоды на пути к титулу»

На минувшем турнире UFC Vegas 118 Белал Мухаммад в рамках главного события вечера потерпел поражение единогласным решением судей от Габриэля Бонфима.

Ранее в мае 2025-го на турнире UFC 315 американец отдал титул Джеку Маддалене, а в ноябре прошлого года на турнире UFC в Катаре проиграл Иэну Гэрри.