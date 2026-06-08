Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад заявил, что не думает о завершении карьеры после трех поражений кряду.
«Ты не узнаешь, кто ты такой, когда все идет как по маслу. Ты узнаешь, когда все идет не по плану. Я благодарен за этот путь, за эти уроки. Я вернусь. Спасибо всем моим болельщикам, моей команде и семье. Поздравляю моего одноклубника Брендана Аллена с большой победой. Его упорный труд принес свои плоды на пути к титулу»
На минувшем турнире UFC Vegas 118 Белал Мухаммад в рамках главного события вечера потерпел поражение единогласным решением судей от Габриэля Бонфима.
Ранее в мае 2025-го на турнире UFC 315 американец отдал титул Джеку Маддалене, а в ноябре прошлого года на турнире UFC в Катаре проиграл Иэну Гэрри.