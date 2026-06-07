Восходящая звезда полусреднего веса UFC Габриэль Бонфим заинтересован в поединке против бывшего чемпиона дивизиона Джека Маддалены.

Габриэль Бонфим globallookpress.com

«Джек станет моим следующим соперником, потому что в этом дивизионе сейчас неспокойно. Здесь все как-то сумбурно. Он входит в пятерку лучших, и я считаю, что Маддалена должен стать моим следующим соперником»

Маддалена потерпел два поражения подряд в своих последних боях. В ноябре он отдал титул Исламу Махачеву, уступив ему по очкам, а в мае его нокаутировал Карлос Пратес.

Бонфим выиграл уже пять боев подряд, одержав победы над Анже Лузой, Хаосом Уильямсом, Стивеном Томпсоном, Рэнди Брауном и Белалом Мухаммадом по очкам на минувшем турнире UFC Vegas 118. Его единственное поражение в организации было от Николаса Далби в ноябре 2023 года.