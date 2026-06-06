По мнению Майкла Чендлера, Джастин Гейджи станет тем, кто нанесет Илии Топурии первое поражение и отберет у него титул в легком весе UFC.

Джастин Гейджи globallookpress.com

«Илия Топурия непобежденный боец. Но при этом в этом виде спорта никто не остается непобежденным. И если кто-то и способен одолеть Илию Топурию, прервать его беспроигрышную серию, отобрать у него пояс, то это Джастин Гейджи — особенно в такой важный день, в День независимости Америки, в 250-ю годовщину основания нашей великой страны. Я склоняюсь в пользу Гейджи. Думаю, он справится с этой задачей»

Бой Гейджи и Топурии за титул UFC в легком весе станет главным событием вечера 14 июня на турнире в Белом доме.