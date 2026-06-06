Бывший претендент на титул UFC в полулегком дивизионе Диего Лопес раздумывает о переходе в легкий вес после поединка со Стивом Гарсией в Белом доме 14 июня.

Диего Лопес против Александра Волкановски globallookpress.com

«Я дважды дрался за пояс. Не знаю, сколько боев мне нужно провести, чтобы снова за него побороться, так что я просто хочу драться. Если дивизион сейчас в тупике, то моя цель — выиграть этот бой, поговорить с UFC, узнать, какие у них планы. Если UFC скажет мне: у нас сейчас нет для тебя подходящего соперника в весовой категории до 145 фунтов, то тогда я попрошу дать мне кого-нибудь в легком весе. Я просто хочу продолжать драться»

Лопес в последнем поединке проиграл по очкам в реванше Александру Волкановски. До этого он нокаутировал Джина Силву, а чуть ранее уступил единогласным решением австралийцу в их первой встрече.