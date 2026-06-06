Бывший претендент на титул UFC в полулегком дивизионе Диего Лопес раздумывает о переходе в легкий вес после поединка со Стивом Гарсией в Белом доме 14 июня.

Диего Лопес против Александра Волкановски
Диего Лопес против Александра Волкановски globallookpress.com

«Я дважды дрался за пояс. Не знаю, сколько боев мне нужно провести, чтобы снова за него побороться, так что я просто хочу драться. Если дивизион сейчас в тупике, то моя цель — выиграть этот бой, поговорить с UFC, узнать, какие у них планы. Если UFC скажет мне: у нас сейчас нет для тебя подходящего соперника в весовой категории до 145 фунтов, то тогда я попрошу дать мне кого-нибудь в легком весе. Я просто хочу продолжать драться»

Лопес в последнем поединке проиграл по очкам в реванше Александру Волкановски. До этого он нокаутировал Джина Силву, а чуть ранее уступил единогласным решением австралийцу в их первой встрече.