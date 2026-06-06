Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад рассказал о главном недостатке своего предыдущего соперника Иэна Гэрри, которому в ноябре проиграл по очкам.

Белал Мухаммад globallookpress.com

«Иэн очень умен. Он понимает стратегию, понимает, как двигаться и держать дистанцию. Думаю, его бой с Махачевым будет динамичным, но Исламу нужно просто догнать его и попытаться схватить.

Самая большая слабость Гэрри — это выносливость, так что ему нужно поработать над этим, ведь его поединок с Махачевым может продлиться пять раундов. Нужно придумать, как продержаться пять раундов, особенно с таким стилем, когда ты не из тех, кто доводит бой до финиша.

Нужно быть в состоянии поддерживать тот же темп, ту же скорость на протяжении пяти раундов. Думаю, бойцы начинают видеть его слабые стороны. Но Гэрри вносит коррективы. Он всегда старается стать лучше. Посмотрим, что Иэн предпримет», — высказался Мухаммад.