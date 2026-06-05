Именитый ветеран легкого веса UFC Бобби Грин проведет очередной поединок 11 июля на турнире UFC 329. Его очередным соперником станет Терренс Маккинни.

Бобби Грин globallookpress.com

39-летний Грин накануне выиграл три боя подряд. В последнем поединке он одолел удушающим приемом в первом раунде Джереми Стивенса. До этого нокаутировал Даниэля Зеллхубера.

Чуть ранее «Кинг» победил раздельным решением Лэнса Гибсона. Маккинни выиграл в трех из четырех последних поединках. В предыдущем бою Терренс за 24 секунды нокаутировал Кайла Нельсона.

Маккинни дебютировал в UFC в 2021 году. Еще ни один поединок в лиге с его участием не дошел до судейского решения.