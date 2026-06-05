Американский тяжеловес Джош Хокит заинтересован в поединке против чемпиона UFC в двух весовых категориях Алекса Перейры.

Джош Хокит globallookpress.com

«Я хочу заполучить Перейру. Он легенда в этом виде спорта. И я считаю, что он пришел в ММА очень вовремя. Я не умаляю значимости соперничества с Исраэлем Адесаньей — это было здорово.

Но все остальные бои Алекса прошли в более выгодном положении, ведь все его соперники были ударниками. Так что я бы тоже хотел использовать его имя, чтобы заявить о себе. Думаю, он никогда не встречался с таким парнем, как я»

Хокит занимает пятую строчку в рейтинге тяжелого веса UFC. В предыдущем бою он победил по очкам Кертиса Блэйдса. В следующем поединке 14 июня Джош встретится на турнире в Белом доме с Дерриком Льюисом.