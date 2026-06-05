Топовый легковес UFC Майкл Чендлер уверен, что может подраться с Конором Макгрегором за пределами самого сильного бойцовского промоушена.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Неважно, будем ли мы с Конором драться в UFC или нет, мы с Конором когда-нибудь сразимся друг с другом на каком-нибудь турнире, где-нибудь, как-нибудь, каким-нибудь образом. История есть, вражда есть, но и взаимное уважение тоже есть. Все предпосылки для блокбастера налицо. Но я желаю ему всего наилучшего.

Я знаю, что Макгрегор и его команда хотели этого боя. Я хотел этого боя. Очевидно, что у UFC были другие планы, и UFC имеет полное право организовать любой бой, какой захочет. Но наш бой может состояться где-нибудь еще»

Свой следующий поединок Чендлер проведет против Маурисио Руффи 14 июня на турнире UFC в Белом доме.