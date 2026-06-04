Восходящая звезда тяжелого дивизиона UFC Джош Хокит заявил о готовности подраться против Сергея Павловича. Накануне между бойцами произошла словесная перепалка в соцсетях, после чего россиянин предложил «Невероятному Хоку» выяснить отношения в октагоне.

Джош Хокит globallookpress.com

«Разберись со своим делом 14 июня. Если выиграешь, мы решим этот вопрос в Китае в августе», — написал Павлович.

«Никакого Китая. Подеремся в США», — ответил Хокит.

Джош проведет очередной поединок 14 июня на турнире в Белом доме. Его соперником станет рекордсмен UFC по количеству нокаутов Деррик Льюис.

Хокит сейчас занимает пятую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона. Сергей располагается на третьей позиции. В минувшие выходные на турнире в Макао Павлович нокаутировал менее чем за минуту Таллисона Тейшейру.