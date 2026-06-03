Легендарный боец ММА Жорж Сен-Пьер заявил, что UFC хотел провести поединок между ним и Андерсоном Силвой. По словам канадца, встреча не состоялась из-за нежелания промоушена выполнить его условия.

Андерсон Силва globallookpress.com

«Во-первых, я хотел, чтобы мне больше заплатили и чтобы бой проходил в промежуточном весе до 180 фунтов. Не знаю, смог бы я перевести в партер на тот момент, ведь со временем Силва стал гораздо тяжелее.

Мне нужен был поединок в промежуточном весе, после которого я смог бы вернуться в полусредний дивизион. И в-третьих, я хотел, чтобы ввели допинг-контроль. Но мне так и не ответили.

Не знаю, спрашивали ли они об этом Андерсона Силву, но меня в UFC насчет этого поединка спросили только один раз», — добавил Сен-Пьер.