Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли уверен в легкой победе над Айманном Захаби.  «Сахарок» заявил, что на две головы выше своего грядущего соперника.

Шон О'Мэлли
Шон О'Мэлли globallookpress.com

«У Захаби победная серия из семи боев.  В какой момент у таких парней появляется возможность провести серьезный бой.  Это самый важный бой в его жизни.  В каком-то смысле это и самый важный бой в моей жизни.  Я не рассматриваю его, как Алджамейна Стерлинга, Петра Яна или Мераба Двалишвили.  Я знаю, что в этой игре есть уровни.  Я на голову выше Айманна Захаби и докажу это в бою»

О’Мэлли располагается на третьей строчке в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.  Его поединок с Айманном Захаби пройдет 14 июня на турнире в Белом доме.