Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли уверен в легкой победе над Айманном Захаби. «Сахарок» заявил, что на две головы выше своего грядущего соперника.

«У Захаби победная серия из семи боев. В какой момент у таких парней появляется возможность провести серьезный бой. Это самый важный бой в его жизни. В каком-то смысле это и самый важный бой в моей жизни. Я не рассматриваю его, как Алджамейна Стерлинга, Петра Яна или Мераба Двалишвили. Я знаю, что в этой игре есть уровни. Я на голову выше Айманна Захаби и докажу это в бою»

О’Мэлли располагается на третьей строчке в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Его поединок с Айманном Захаби пройдет 14 июня на турнире в Белом доме.