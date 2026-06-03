Эрик Никсик, тренер действующего чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда, рассказал, как Джастин Гейджи может победить Илию Топурию 14 июня на турнире в Белом доме.

Илия Топурия globallookpress.com

«Я думаю, что у Гейджи всегда есть шанс на победу в любом бою. У Илии больше путей к победе и больше возможностей одержать верх, но я вспоминаю бой между Порье и Гейджи, когда Джастин ни с того ни с сего нанес удар ногой в голову.

В бою с Топурией нужно следить за его задней рукой. Нужно уметь блокировать ее ударами. В бою с британским парнем Джейем Гербертом Илия пропустил удар ногой в голову.

Я видел, как Топурии попадали по голове в некоторых поединках. Так что Гейджи с Тревором Уиттманом и остальными ребятами точно придумают хороший план, чтобы сделать бой конкурентоспособным», — считает Никсик.