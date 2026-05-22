Временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Агит Кабайел дал прогноз на поединок Александра Усика против Рико Верхувена.

«Это хороший бой для фанатов бокса, но уж точно не спортивное соревнование. Это как шоу. Но почему бы и нет? Если люди хотят увидеть этот бой, то пускай. Если уж говорить о спорте высших достижений, то Усик должен драться со мной. В грядущем бою все очевидно. Да, один удар может переломить ход встречи, но посмотрим. Повторюсь, это хороший бой для болельщиков, а для Усика это будет легкая победа»

Поединок Усика с Верхувеном состоится 23 мая в Гизе, в Египте. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC, принадлежащий украинцу.