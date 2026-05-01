Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев хочет побоксировать с именитым ирландским бойцом Конором Макгрегором в новой лиге Даны Уайта Zuffa Boxing.

Хамзат Чимаев globallookpress.com

«Я не собираюсь переходить в бокс. Я навсегда останусь бойцом UFC. Может быть, если Zuffa Boxing даст шанс, я подерусь на ринге с Макгрегором, если Конор согласится. Было бы здорово. Почему бы и нет. Конор хороший боксер, один из лучших в UFC. Было бы неплохо сразиться с ним.

К тому же, он хорошо зарабатывает. Он явно лучше Шона Стрикленда. Когда я увидел бой Альдо с Макгрегором и узнал, сколько Конор заработал, то решил заняться ММА. Мне нравится идея поединка с ним. Было бы круто побоксировать и заработать. Почему это должно быть что-то личное?»

Чимаев в ММА не потерпел ни единого поражения. На UFC 328 он проведет первую защиту пояса в среднем весе против Шона Стрикленда.