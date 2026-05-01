Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев хочет побоксировать с именитым ирландским бойцом Конором Макгрегором в новой лиге Даны Уайта Zuffa Boxing.

«Я не собираюсь переходить в бокс.  Я навсегда останусь бойцом UFC.  Может быть, если Zuffa Boxing даст шанс, я подерусь на ринге с Макгрегором, если Конор согласится.  Было бы здорово.  Почему бы и нет.  Конор хороший боксер, один из лучших в UFC.  Было бы неплохо сразиться с ним.

К тому же, он хорошо зарабатывает.  Он явно лучше Шона Стрикленда.  Когда я увидел бой Альдо с Макгрегором и узнал, сколько Конор заработал, то решил заняться ММА.  Мне нравится идея поединка с ним.  Было бы круто побоксировать и заработать.  Почему это должно быть что-то личное?»

Чимаев в ММА не потерпел ни единого поражения.  На UFC 328 он проведет первую защиту пояса в среднем весе против Шона Стрикленда.