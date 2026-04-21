Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Пэдди Пимблетт рассчитывает получить реванш с Джастином Гейджи в случае победы в следующем бою.

«Я буду драться через 12 недель или около того, я вернусь, и кто-то получит по заслугам. Я возвращаюсь, чтобы отомстить за поражение в последнем бою. Это нормально, все проигрывают, и так ты учишься, становишься лучше. Возможно, этот бой научил меня большему, чем те 7 побед в UFC. Надеюсь, я получу реванш с Гейджи. Я отношусь к нему с большим уважением, но в первом бою он постоянно тыкал пальцами мне в глаза»

Пимблетт планирует провести очередной бой в июле на UFC 329. Потенциальным соперником британца является представитель топ-5 Бенуа Сен-Дени.