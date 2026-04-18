Звездный ветеран смешанных единоборств Нейт Диас не считает кард турнира UFC в Белом доме провальным, о чем сказал в лицо Ронде Роузи на пресс-конференции в преддверии ивента MVP.

Нейт Диас
Нейт Диас

«Я считаю, что это невероятно круто.  UFC проведут бой в Белом доме, представляя Америку и демонстрируя свою любовь к ней.  Провести бой в Белом доме — это само по себе круто.  И этот турнир очень хороший.  У них в карде есть Алекс Перейра, а это уже неплохо»

Турнир UFC в Белом доме пройдет 14 июня.  В карде будет 7 поединков.  В главном событии вечера Илия Топурия проведет первую защиту титула в легком весе против временного чемпиона Джастина Гейджи.

В со-главном поединке состоится дебют Алекса Перейры в тяжелом дивизионе в битве за временный пояс против Сирила Гана.