Звездный ветеран смешанных единоборств Нейт Диас не считает кард турнира UFC в Белом доме провальным, о чем сказал в лицо Ронде Роузи на пресс-конференции в преддверии ивента MVP.

«Я считаю, что это невероятно круто. UFC проведут бой в Белом доме, представляя Америку и демонстрируя свою любовь к ней. Провести бой в Белом доме — это само по себе круто. И этот турнир очень хороший. У них в карде есть Алекс Перейра, а это уже неплохо»

Турнир UFC в Белом доме пройдет 14 июня. В карде будет 7 поединков. В главном событии вечера Илия Топурия проведет первую защиту титула в легком весе против временного чемпиона Джастина Гейджи.

В со-главном поединке состоится дебют Алекса Перейры в тяжелом дивизионе в битве за временный пояс против Сирила Гана.