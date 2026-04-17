Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили предсказал победу Илии Топурии нокаутом над Арманом Царукяном.

Мераб Двалишвили globallookpress.com

«Я тоже уважаю Армана Царукяна. Он великий спортсмен, великий боец. Но Илия чемпион в этой весовой категории. Его стиль просто лучше.

Топурию невозможно повалить. Бороться с ним просто бессмысленно. Арману придется драться в стойке, и Илия его нокаутирует»

Топурия сейчас идет на серии из трех побед нокаутами, одолев ранее Александра Волкановски, Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейру.

14 июня на турнире в Белом доме грузинский боец проведет первую защиту титула в легком весе против Джастина Гейджи в рамках главного события вечера.