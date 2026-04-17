Немецкий боец российского происхождения Абусупьян Магомедов проведет очередной поединок против Михала Олексейчука.

Их противостояние возглавит турнир UFC Baku в рамках среднего веса и пройдет в формате пяти раундов. Сам ивент состоится 26 июня. К этой встрече Абус подходит после поражения от Джо Пайфера сабмишеном.

Ранее Магомедов занимал место в топ-15 среднего веса и шел на серии из трех выигранных поединков подряд. В UFC он выступает с сентября 2022 года.

Олексейчук в предыдущем бою одержал победу единогласным решением судей над Марком Андре-Баррио. Поляк выиграл все три последних боя. У Михала 22 победы и 9 поражений в смешанных единоборствах.