Немецкий боец российского происхождения Абусупьян Магомедов проведет очередной поединок против Михала Олексейчука.

Их противостояние возглавит турнир UFC Baku в рамках среднего веса и пройдет в формате пяти раундов.  Сам ивент состоится 26 июня.  К этой встрече Абус подходит после поражения от Джо Пайфера сабмишеном.

Ранее Магомедов занимал место в топ-15 среднего веса и шел на серии из трех выигранных поединков подряд.  В UFC он выступает с сентября 2022 года.

Олексейчук в предыдущем бою одержал победу единогласным решением судей над Марком Андре-Баррио.  Поляк выиграл все три последних боя.  У Михала 22 победы и 9 поражений в смешанных единоборствах.