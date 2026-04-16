В команде действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Тома Аспиналла сообщили, что бывший обладатель двух титулов в промоушене Алекс Перейра отказался от поединка с британцем.

Алекс Перейра globallookpress.com

Об этом заявил спарринг-партнер Аспиналла Фил Де Фрис. По его словам, Перейра предпочел драться за временный титул против Сирила Гана, потому как видит во французе более удобного для себя соперника.

Напомним, что Перейра в последний раз выступал осенью прошлого года. Тогда он победил техническим нокаутом в первом раунде Магомеда Анкалаева в реванше и вернул себе пояс в полутяжелом весе.

Впоследствии бразилец снял с себя чемпионские полномочия и объявил о переходе в тяжелый дивизион. 14 июня он подерется с Сирилом Ганом на турнире в Белом доме.