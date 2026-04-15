Спортивный аналитик Чейл Соннен раскритиковал экс-чемпиона UFC Джона Джонса о его постоянных заявлениях насчет возвращения и завершения карьеры.

«Джон Джонс публично объявил о завершении карьеры в пятницу, и этого, согласно правилам, достаточно, чтобы его исключили из списка тестируемых.

В субботу Джон Джонс вернулся и заявил, что официально не завершил карьеру, и этого, согласно правилам, достаточно, чтобы его снова включили в список тестируемых бойцов.

И все это очень глупо, но есть один вопрос: если ты самый крутой парень в мире и собираешься стать чемпионом мира, ты должен быть мужиком. И никто не примет тебя за мужика, если не будет тебе доверять.

Когда в пятницу вы делаете одно заявление, а в субботу — прямо противоположное, возникает простой вопрос: чего стоят ваши слова?», — добавил Соннен.