Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка призвал Конора Макгрегора завершить карьеру, если тот не захочет драться в 2026-м.

«Мне очень нравилось наблюдать за Конором Макгрегором, когда он верил в себя и был в подходящем настроении. Может ли Макгрегор вернуться к своей былой славе?

Кто знает… Он должен это доказать. В этой игре есть только одно правило. Ты на вершине, если ты дерешься. Если не хочешь драться, то оставайся в стороне»

Макгрегор в последний раз выступал в UFC летом 2021 года. С тех пор Конор трижды должен был встретиться с бывшим претендентом на титул в легком весе Майклом Чендлером, но все три раза бой сорвался по вине ирландца.