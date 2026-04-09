Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка призвал Конора Макгрегора завершить карьеру, если тот не захочет драться в 2026-м.

Иржи Прохазка globallookpress.com

«Мне очень нравилось наблюдать за Конором Макгрегором, когда он верил в себя и был в подходящем настроении.  Может ли Макгрегор вернуться к своей былой славе?

Кто знает… Он должен это доказать.  В этой игре есть только одно правило.  Ты на вершине, если ты дерешься.  Если не хочешь драться, то оставайся в стороне»

Макгрегор в последний раз выступал в UFC летом 2021 года.  С тех пор Конор трижды должен был встретиться с бывшим претендентом на титул в легком весе Майклом Чендлером, но все три раза бой сорвался по вине ирландца.