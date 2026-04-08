Доминик Рейес рассчитывает получить титульник в полутяжелом весе UFC, если победит Джонни Уокера 12 апреля на 327-м номерном турнире.

«У меня была серия из трех побед подряд, я выиграю этот бой, и это будет четвертая победа в пяти последних встречах, что очень даже неплохо. Самое главное в титульной гонке — это актуальность. Мы живем в мире, где все сводится к тому, что ты сделал за последнее время»

Рейес занимает десятую строчку в рейтинге полутяжелого веса UFC. Доминик недавно шел на серии из трех побед кряду нокаутом, пока в последнем поединке не уступил досрочно Карлосу Олбергу.

Его очередной оппонент Джонни Уокер занимает 12-ю позицию в ростере. У бразильца 2 победы и 2 поражения в четырех предыдущих боях.