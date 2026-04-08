Джейк Пол считает, что Дана Уайт недостаточно умен, чтобы руководить UFC. По словам американского блогера, ведущий промоушен ММА за последнее время сильно сдал.

«Дана Уайт недостаточно умен. Вы только посмотрите, что он делает. Нельзя не платить бойцам, нельзя не ставить Джона Джонса в кард Белого дома. Во-первых, Джастин Гейджи проиграет Илии Топурии на этом турнире.

То есть, испанец победит американца на патриотическом ивенте в главном бою. И это большая ошибка. Во-вторых, почему вы не собираетесь достойно платить Джону Джонсу? UFC одна из самых прибыльных спортивных организаций в истории.

Их инвесторы обнаглели, они все контролируют, смотрят на отчеты о прибылях и убытках и думают так: да, мы можем просто продолжать в том же духе. Они забыли о том, что это за компания, и в этом вся проблема. UFC умирает», — добавил в завершении Пол.