Непобежденный российский боец ММА Мовсар Евлоев признался, что был нокаутирован своим очередным соперником Лероном Мерфи несколько лет назад в спарринге.

«Честно говоря, пока он не выложил тот скриншот, я даже не знал, что это он. Это было 8 лет назад на спарринге в Таиланде. Один парень, как оказалось, это был Мерфи, воспользовался моментом и ударил меня в печень. Такое случается. Я даже рад, что он это выложил, потому как я не знал, что это он. Теперь я знаю, с кем мне предстоит разобраться»

Бой Мерфи и Евлоева в полулегком весе возглавит кард турнира UFC в Лондоне в ночь с 21 на 22 марта. Мовсар занимает первую строчку в рейтинге дивизиона, Лерон идет третьим.