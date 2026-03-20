Сантьяго Понзиниббио заинтересован в бою с бывшим претендентом на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтоном в Белом доме.

Колби Ковингтон

«Колби Ковингтон хочет провести бой в Белом доме, и я готов сразиться с ним там или на любом другом турнире.  Я победил его на тренировке и могу сделать это снова в Белом доме.  Колби вряд ли согласится, потому что он напуган, но я здесь, чтобы драться.  Он продолжает вызывать на бой тех, у кого уже есть запланированные поединки.  Если он готов, я тоже готов.  Пусть скажет, где, и я буду там, чтобы разнести его»

Ковингтон сейчас идет на серии из двух поражений от Леона Эдвардса и Хоакина Бакли.  Ранее Колби не раз вызывал на поединок Бо Никала.