11-й номер рейтинга легкого веса UFC Бенеил Дариуш заинтересован в поединке с Пэдди Пимблеттом на UFC 327 в связи с тем, что его первоначальный оппонент Мануэль Торрес снялся с боя.

Бенеил Дариуш globallookpress.com

«Я узнал об этом в воскресенье, что он снялся с боя. Торрес получил травму, так что, думаю, этого боя больше не будет. Я жду нового соперника. Мне сказали, что я должен буду драться с Мануэлем в феврале, потом перенесли на 7 марта, а потом на 11 апреля. Я предполагаю, что он получил травму и все время переносил бой.

В итоге у него ничего не вышло. Возможно, он снова получил травму или что-то в этом роде. Я не знаю точных деталей, но, чтобы там ни было, желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он быстро восстановится и вернется в строй. Но я просто жду соперника. Единственный, кто сейчас свободен, это Пэдди Пимблетт»

Пимблетт на данный момент занимает шестую строчку в рейтинге легкого веса UFC. В последнем бою он уступил по очкам Джастину Гейджи.