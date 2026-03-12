11-й номер рейтинга легкого веса UFC Бенеил Дариуш заинтересован в поединке с Пэдди Пимблеттом на UFC 327 в связи с тем, что его первоначальный оппонент Мануэль Торрес снялся с боя.

Бенеил Дариуш
Бенеил Дариуш globallookpress.com

«Я узнал об этом в воскресенье, что он снялся с боя.  Торрес получил травму, так что, думаю, этого боя больше не будет.  Я жду нового соперника.  Мне сказали, что я должен буду драться с Мануэлем в феврале, потом перенесли на 7 марта, а потом на 11 апреля.  Я предполагаю, что он получил травму и все время переносил бой.

В итоге у него ничего не вышло.  Возможно, он снова получил травму или что-то в этом роде.  Я не знаю точных деталей, но, чтобы там ни было, желаю ему всего наилучшего.  Надеюсь, он быстро восстановится и вернется в строй.  Но я просто жду соперника.  Единственный, кто сейчас свободен, это Пэдди Пимблетт»

Пимблетт на данный момент занимает шестую строчку в рейтинге легкого веса UFC.  В последнем бою он уступил по очкам Джастину Гейджи.