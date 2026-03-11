Дастин Порье был впечатлен односторонней победой нового обладателя титула BMF Чарльза Оливейры над Максом Холлоуэем на турнире UFC 326.

Дастин Порье globallookpress.com

«Это было полное доминирование. Я думал, что в этом бою у Макса будут моменты, когда он окажется в невыгодном положении. Но я не думал, что бой продлится все 25 минут в таком ключе. Мы никогда не видели, чтобы над Максом так доминировали.

Чарльз выглядел одержимым. Он загнал Макса в угол, прижал его спиной к сетке и провел несколько неуклюжих тейкдаунов. Это была не классическая, традиционная борьба. Он просто валил Макса на землю, бросая его через бедро и Макс ничего не мог с этим поделать»

Оливейра в бою с Холлоуэем набрал суммарно почти 20 минут контроля в партере за 5 раундов. В итоге Чарльз выиграл поединок единогласным решением судей.