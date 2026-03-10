По окончании турнира UFC 326 в рейтингах промоушена произошли очередные изменения. Чарльз Оливейра, выигравший по очкам у Макса Холлоуэя, вернулся в Р4Р и занял 12-ю строчку.

Кайо Борральо globallookpress.com

«Благословенный» теперь замыкает топ-15, а Арман Царукян и вовсе покинул рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Кайо Борральо после победы единогласным решением судей над Рейнье Де Риддером занял пятое место в ростере лучших средневесов. Рауль Росас, аналогичным образом одолевший Роба Фонта, теперь является 13-м номером в легчайшем весе.

Его соперник после поражения покинул топ-15. Майкл Пейдж потеснил Колби Ковингтона в полусреднем весе с 13-го места. Асу Алмабаев занял седьмую строчку в наилегчайшем дивизионе. Тай Туиваса вернулся на 15-ю позицию в тяжелом весе.