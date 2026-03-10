Спортивный комментатор Даниэль Кормье похвалил Макса Холлоуэя за защиту от удушающих приемов в бою с Чарльзом Оливейрой.

Даниэль Кормье globallookpress.com

«Для Макса Холлоуэя в этом бою не было ничего хорошего, потому что он так и не вступил в бой. Но что было очень впечатляющим, так это его защита от болевых приемов. Не припомню, чтобы мы когда-либо видели, чтобы парень, лежащий на спине, так долго сопротивлялся в партере с Оливейрой и не сдавался.

Если команда Холлоуэя и должна была обратить внимание на что-то положительное, так это на то, что он 23 минуты сопротивлялся, лежа на спине, и Оливейра так и не смог его задушить. Это было очень впечатляюще, но Холлоуэй еще вернется. Этот парень — чемпион, он потрясающий боец и снова будет в строю»

На UFC 326 в главном бою в рамках легкого веса Холлоуэй проиграл единогласным решением судей Оливейре и лишился титула BMF.