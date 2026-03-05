Бывший чемпион среднего веса UFC Дрикус Дю Плесси высоко оценил шансы Шона Стрикленда в бою с Хамзатом Чимаевым.

Шон Стрикленд globallookpress.com

«Насколько мне известно, Имавов и Чимаев говорили, что не хотят драться друг с другом. Я думаю, что бой Хамзата с Шоном имеет смысл. Что касается меня, я не хочу снова драться со Стриклендом, пока он не станет чемпионом.

Я действительно думаю, что Шон способен составить конкуренцию Чимаеву. Вы же видели, что Стрикленд сделал с Имавовым? И это, конечно, поразительно. Он очень хорошо умеет вставать на ноги после того, как его собьют с ног.

Когда я дрался с ним в первый и второй раз, он был хорош в этих аспектах. Шон сильнее, чем кажется на первый взгляд, и у него очень хорошая техника, которая позволяет ему быстро вставать на ноги.

Стрикленд обладает уникальной способностью заставлять людей сражаться так, как он хочет, и если вы не сталкивались с ним в бою, то за короткий промежуток времени вам будет сложно его понять»

Стрикленд занимает третью строчку в рейтинге среднего веса UFC. В недавнем бою на турнире в Хьюстоне он победил техническим нокаутом в третьем раунде Энтони Эрнандеса.