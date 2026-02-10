Непобежденный боец легчайшего веса UFC Фарид Башарат заинтересован в поединке с бывшим чемпионом промоушена в наилегчайшей категории Дейвисоном Фигередо.

Дейвисон Фигередо (слева) globallookpress.com

«У Фигередо него громкое имя. У меня 6 побед в UFC, все мои соперники очень сильные бойцы, но я хочу сразиться с кем-то по-настоящему знаменитым. Не хочу умалять заслуги тех шести парней, я дрался с шестью по-настоящему крутыми бойцами. Но, к сожалению, их просто нет в топ-15, иначе я бы попал в рейтинг и был в первой десятке. Есть ребята, у которых серия из двух побед в двух боях, и они каким-то образом входят в топ-10, хотя это даже не серия, а просто две победы в UFC. У меня их шесть, и, надеюсь, я скоро начну подниматься в рейтинге»

Башарат на минувшем турнире в Лас-Вегасе победил раздельным решением Джина Мацумото. Фигередо ранее проиграл 3 из четырех предыдущих боев в UFC, при этом все еще находится в топ-10 легчайшего веса.