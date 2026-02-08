Японский ветеран ММА Кедзи Хоригучи по окончании турнира UFC Vegas 113 обратился к руководству промоушена с просьбой дать ему титульный поединок с действующим чемпионом наилегчайшего дивизиона Джошуа Ваном.

Кедзи Хоригучи globallookpress.com

«Сегодняшний бой прошел нормально. Но мне нужно выступить лучше. Теперь я хочу побороться за титул. Кто сейчас чемпион? Я хочу сразиться с тобой»

35-летний Хоригучи вернулся в UFC в ноябре прошлого года после восьми лет выступлений в Bellator и RIZIN. Тогда он одолел удушающим приемом в третьем раунде Тагира Уланбекова.

На минувшем турнире UFC Vegas 113 в ночь с 7 на 8 февраля Кедзи победил единогласным решением судей Амира Альбази. Сейчас японец занимает восьмую строчку в рейтинге наилегчайшего веса UFC.