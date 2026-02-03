Третий номер рейтинга полусреднего веса UFC Майкл Моралес заявил, что заборет действующего чемпиона их дивизиона Ислама Махачева.

Майкл Моралес globallookpress.com

«Я боролся со многими сильными соперниками: борцами высокого уровня из ATOS, борцами из Entram, и со мной сложно справиться в партере. Я не знаю, как мне это удается, но я всегда встаю и очень быстро ухожу от борьбы. Я не думаю, что Махачев сможет удержать меня. Не хочу забегать вперед, потому что никогда не знаешь, как сложится бой, но мне нравится драться стоя, искать бреши в защите и боксировать. Но если дело дойдет до борьбы, я справлюсь с ним и в партере»

Моралес в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. В предыдущем поединке он победил нокаутом в первом раунде Шона Брэди.