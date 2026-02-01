Завершился поединок основного карда турнира UFC 325. В рамках тяжелой весовой категории Тай Туиваса уступил единогласным решением Таллисону Тейшейре.

Тай Туиваса globallookpress.com

Все трое судей показали на карточках одинаковый счет 29:28 в пользу представителя Бразилии. Таким образом, Туиваса потерпел в UFC шестое поражение подряд.

К этой встрече он подходил в статусе 12-го номера рейтинга тяжелого веса. Таллисон накануне поединка располагался на 15-й строчке. Для представителя Бразилии это вторая победа в промоушене при одном поражении.

Также для него это первый бой в карьере, который прошел всю дистанцию. Все предыдущие поединки с участием Тейшейры заканчивались в первом раунде.