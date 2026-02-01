В со-главном событии вечера турнира UFC 325 в Сиднее Бенуа Сен-Дени одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над представителем Новой Зеландии Дэном Хукером.

Бенуа Сен-Дени
Бенуа Сен-Дени globallookpress.com

Француз стянул своего соперника вниз и забил его локтями в партере.  Для Сен-Дени это уже четвертая досрочная победа подряд.  Ранее он одолел Кайла Преполека, Маурисио Руффи и Бенеила Дариуша.

На данный момент Бенуа располагается на восьмой строчке в рейтинге легкого дивизиона.  По окончании противостояния с Хукером он вызвал на поединок Армана Царукяна.

Для Дэна, располагающегося на шестой позиции в ростере легковесов, это второе поражение подряд.  В ноябре новозеландец также во втором раунде уступил сабмишном Царукяну.