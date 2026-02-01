В со-главном событии вечера турнира UFC 325 в Сиднее Бенуа Сен-Дени одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над представителем Новой Зеландии Дэном Хукером.

Француз стянул своего соперника вниз и забил его локтями в партере. Для Сен-Дени это уже четвертая досрочная победа подряд. Ранее он одолел Кайла Преполека, Маурисио Руффи и Бенеила Дариуша.

На данный момент Бенуа располагается на восьмой строчке в рейтинге легкого дивизиона. По окончании противостояния с Хукером он вызвал на поединок Армана Царукяна.

Для Дэна, располагающегося на шестой позиции в ростере легковесов, это второе поражение подряд. В ноябре новозеландец также во втором раунде уступил сабмишном Царукяну.