Второй номер рейтинга легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов раскритиковал Дейвисона Фигередо за то, что тот постоянно убегал от него в бою.

Умар Нурмагомедов globallookpress.com

«Я ожидал, что будет сложнее, но оказалось проще, чем с моими спарринг-партнерами — Манелем Капе, который в последние несколько месяцев доставлял мне немало хлопот, и с "Тигром" Магомедом Магомедовым. Я старался изо всех сил. Я старался драться как убийца и идти вперед, но когда твой соперник не проявляет активности, сложно показать конкурентный бой»

Поединок Нурмагомедова и Фигередо состоялся в рамках предварительного карда легчайшего веса UFC. Встреча продлилась все 3 раунда, а россиянин одержал победу единогласным решением судей.