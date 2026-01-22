Глава UFC Дана Уайт поделился своим отношением к футболу, заявив, что это самый бездарный вид спорта в мире.

«Футбол?  Я ненавижу футбол.  Это самый бездарный вид спорта на Земле.  Я говорил об этом еще лет 15 назад.  Я не помню, как все началось и как мы заговорили об этом.  Я также не большой фанат хоккея.

Эти парни несутся по льду со скоростью 110 миль в час, согнувшись и размахивая кривой клюшкой.  Любой игрок может снести любого и нанести травму.  Но знаете, что?  Для хоккея нужен талант, а в футбол могут играть и трехлетние дети.

Да, я не фанат футбола.  Но я хорошего мнения о Криштиану Роналду, у нас с ним отличные отношения.  Мне нравится этот парень.  Я не хочу никого обидеть, я просто не фанат футбола», — добавил глава UFC.