Глава UFC Дана Уайт поделился своим отношением к футболу, заявив, что это самый бездарный вид спорта в мире.

Дана Уайт globallookpress.com

«Футбол? Я ненавижу футбол. Это самый бездарный вид спорта на Земле. Я говорил об этом еще лет 15 назад. Я не помню, как все началось и как мы заговорили об этом. Я также не большой фанат хоккея.

Эти парни несутся по льду со скоростью 110 миль в час, согнувшись и размахивая кривой клюшкой. Любой игрок может снести любого и нанести травму. Но знаете, что? Для хоккея нужен талант, а в футбол могут играть и трехлетние дети.

Да, я не фанат футбола. Но я хорошего мнения о Криштиану Роналду, у нас с ним отличные отношения. Мне нравится этот парень. Я не хочу никого обидеть, я просто не фанат футбола», — добавил глава UFC.