Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй намерен во второй раз подраться с Илией Топурией, если победит Чарльза Оливейру на турнире UFC 326 8 марта.

Макс Холлоуэей globallookpress.com

«Конечно, я бы хотел еще раз сразиться с Топурией. В идеальном мире мы бы вышли в клетку, я бы поднял руку, сделал бы это показательно, неоспоримо, победил бы Илию и стал бы абсолютным чемпионом в легком весе. Если мы сможем это сделать, то это будет грандиозная битва»

Напомним, что во втором бою Холлоуэя и Оливейры в рамках легкого веса на кону будет стоять символический пояс BMF, принадлежащий Максу. В первом поединке «Благословенный» одолел Чарльза техническим нокаутом.

При этом Топурии в октябре 2024 года Холлоуэй и сам проиграл досрочно уступил в битве за титул чемпиона UFC в полулегком дивизионе.