Первый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Арман Царукян не видит у Джастина Гейджи шансов на победу в поединке с чемпионом категории Илией Топурией.

Арман Царукян (слева) globallookpress.com

«Пэдди Пимблетта хотят сделать чемпионом.UFC знают, что если они выставят меня против него, он проиграет и его звезда погаснет. Бой с Гейджи для него легкие деньги. Он стар, и ему осталось, может быть, один или два боя. Вот почему ему дали временный титул: он не станет настоящим чемпионом, потому что есть Илия Топурия, и я не думаю, что Гейджи сможет победить Топурию»

Бой Пимблетта и Гейджи за временный пояс в легком весе состоится на UFC 324 25 января. Ранее тренер Джастина сообщил, что в случае поражения его подопечный завершит карьеру.