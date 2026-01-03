Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер заявил, что одержит досрочную победу над Конором Макгрегором летом на турнире в Белом доме.

Майкл Чендлер globallookpress.com

«Я бы сказал, что это будет важный год. Во-первых, UFC теперь будет транслироваться на Paramount+ в течение многих лет, а еще ходят слухи, что этим летом я могу задать Конору Макгрегору хорошую, старую добрую трепку и нокаутировать его на южной лужайке Белого дома. Таков мой план. Поехали»

Чендлер сейчас идет на серии из двух поражений подряд. В 2025 году американский боец в реванше проиграл единогласным решением судей Чарльзу Оливейре.

Затем Майкл уступил техническим нокаутом представителю Англии Пэдди Пимблетту.