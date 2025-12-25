Бывший претендент на титул UFC в тяжелом весе Деррик Льюис рассказал, Сергей Павлович не захотел драться с ним во второй раз.

Сергей Павлович
Сергей Павлович globallookpress.com

«Я пытаюсь попасть на бой почти каждый месяц, начиная с июля.  Думал, они устроят мне что-нибудь быстрое.  Мне говорят: у нас есть для тебя кое-что грандиозное, не волнуйся, просто сиди и жди.

Я жду, но ничего не происходит!  Потом UFC говорят о каком-то совместном событии с Paramount в январе.  Мне начали предлагать соперников.  Сначала это должен был быть какой-то парень из GLORY Kickboxing, их чемпион.  Я плохо запоминаю имена.

Вроде бы это Рико Верхувен.  Должен был быть бой с ним, но он отказался.  Потом мы пытались договориться о поединке против Сергея Павловича, но и он отказался.  Вальдо Кортес-Акоста согласился на бой в январе, и я сказал, что готов», — отметил Льюис.