Бывший претендент на титул UFC в тяжелом весе Деррик Льюис рассказал, Сергей Павлович не захотел драться с ним во второй раз.

Сергей Павлович globallookpress.com

«Я пытаюсь попасть на бой почти каждый месяц, начиная с июля. Думал, они устроят мне что-нибудь быстрое. Мне говорят: у нас есть для тебя кое-что грандиозное, не волнуйся, просто сиди и жди.

Я жду, но ничего не происходит! Потом UFC говорят о каком-то совместном событии с Paramount в январе. Мне начали предлагать соперников. Сначала это должен был быть какой-то парень из GLORY Kickboxing, их чемпион. Я плохо запоминаю имена.

Вроде бы это Рико Верхувен. Должен был быть бой с ним, но он отказался. Потом мы пытались договориться о поединке против Сергея Павловича, но и он отказался. Вальдо Кортес-Акоста согласился на бой в январе, и я сказал, что готов», — отметил Льюис.